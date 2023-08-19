Наталья Могилевская честно призналась, почему у нее до сих пор нет детей

Украинская певица Наталья Могилевская впервые откровенно рассказала о желании стать матерью и почему до сих пор не имеет детей.

В разговоре с Алексеем Сухановым Могилевская поделилась, что только сейчас она, проделав огромную работу над собой, готова пройти свой опыт женщины и матери.

Также артистка поделилась, что она не завидует своей сестре, которая в начале полномасштабной войны родила ребенка:

"Я радуюсь за нее, потому что она очень хотела ребенка. И ей, кстати, за 40. Это очень вожделенный ребенок. Но я буду очень радоваться за себя, когда я смогу родить", – сказала Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

По словам звезды, у нее никогда не было боли на этот счет. Наталья всегда хотела, чтобы ее семья начиналась с мужчины и женщины, а затем, чтобы появился ребенок. Могилевская поделилась, что серьезно задумалась о рождении ребенка только в этом году – после того, как встретила любимого мужчину:

"Дело в том, что я этой темой серьезно заболела и это стало моим огромным желанием только последний год. До этого я не была к этому ни готова, и совсем другой женщиной была. И мне все равно, как сложатся обстоятельства. Возможно, я узнаю что беременна. Возможно, мы поедем завтра в горячую точку и приедем с малышом. Так тоже может быть. Или кто-то корзиночку оставит возле дома. Я знаю точно, с такими людьми как я сначала происходит готовность и желание, и только после того будут события. Сегодня я готова и я счастливо верю, что это со мной случится", – прокомментировала Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В то же время Наталья объяснила, почему она хочет детей:

"Это для меня возможность реализовать свой главный потенциал в жизни. У меня столько накопилось нежности, любви. Я очень хорошо знаю мир, я очень многое могу показать ребенку. Это внутренняя необходимость. Я хочу это почувствовать, я хочу раскрыться в этом", – объяснила певица.

Напомним, несколько недель назад счастливая Наталья Моиглевская похвасталась оригинальным подарком, который ей презентовал любимый на 48-летие.

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