Наталья Могилевская честно призналась, вышла ли замуж за своего возлюбленного и что ее возмущает в отношениях

Украинская певица Наталья Могилевская честно призналась, заключила ли официальный брак со своим возлюбленным Валентином.

Исполнительница в Instagram опубликовала пост, где поделилась, что для нее не допустимо в отношениях с партнером. Один из вопросов касался совместного проживания без брака. Артистка считает, что многолетние отношения нужно узаконивать. Впрочем, она с возлюбленным пока что не заключала брак. Артистка делится, что уже после окончания войны можно выйти замуж и сыграть свадьбу, но сейчас для этого не время.

"Мы из-за войны решили не тратить деньги на свадьбу и мы не женаты. Но! Если это из-за того, что кто-то из партнеров не хочет этого делать, то это значит, что нет доверия и настоящей любви", — ответила артистка.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также для Натальи Могилевской недопустим флирт с другими. Артистка уверена, что необходимо быть верным своему выбору и показывать, что партнер может вам доверять. Это же касается и измен. Певица говорит, что в ее отношениях не было такого опыта. Впрочем, она не смогла бы простить измену. Правда, артистка подчеркнула, что это касается только ее убеждений. Остальные пары должны индивидуально решать, как им лучше.

"Флиртовать с другими, когда вы в отношениях, это ужас. Девушки думают, что это как-то подогревает атмосферу...Не живите в таких отношениях! Вы сами хотите доверять своему мужу, чтобы он точно любил только вас. Сначала дайте это, а потом рассчитывайте это получать. Я выбирала партнеров, которые этого не делают (не изменяют – прим. ред.) ни в коем случае. Это полная дурость, если вам хочется… Надо смотреть, для каждого свое. Я знаю классные семьи, которые после этого жили еще 20 лет", – отметила артистка.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А что особенно Наталью Могилевскую возмущает – это открытые отношения, которые практикуют пары. Для артистки это просто не допустимо. Певица убеждена, что должен быть только один партнер, а в идеале – на всю жизнь.

"Это меня просто бесит (быть в открытых отношениях – прим. ред.). Это просто бессмыслица настоящего. Должен быть один человек на всю жизнь. Это лучшая ситуация", — отметила певица.

Напомним, недавно Наталья Могилевская поделилась довольно пикантным контентом. Артистка показалась в полотенце на голое тело и рассекретила свое место силы.

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