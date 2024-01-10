Наталья Могилевская довела до слез мощной эмоциональной песней о несгибаемых украинцах

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников выпуском свежей композиции.

Исполнительница представила лирический эмоциональный трек под названием "Одне велике серце", автором которого выступила Ольга Бажана.

Хотя в своих недавних интервью Могилевская говорила, что больше не будет выпускать грустные песни. Однако эта композиция, объясняет певица, стала криком души:

"У нас одно большое сердце. Мы каждую минуту переживаем вместе... Под последними ракетами чуть не погиб мой друг Олег Воронович, с которым мы 14 лет работали над песнями для всех моих артистов и для меня", – рассказала Могилевская.

Певица посвятила песню всем несокрушимым украинцам, которые, несмотря на войну, продолжают жить, рожать детей, защищать страну.

"Я чувствую гордость, любовь и сострадание к каждому человеку, который находится в огромном страхе, и побеждает каждый день этот страх. Выходит на работу, воспитывает детей, обретает силу, любовь и воодушевление жить. Перед глазами – тысячи людей за эти два года, тысячи объятий и слов поддержки друг другу... Мы уже победители", – прокомментировала артистка.

В свою очередь поклонники Могилевской оставили эмоциональные отзывы о ее новой работе и рассказали, как она отозвалась в их сердцах:

Наталья как всегда попадаете именно в цель. Спасибо за вашу моральную поддержку

Ваша песня – душа... У вас действительно большое сердце!

Пока звучала песня, слезы катились по щекам: "Слава Героям, минута молчания...". Слова такие содержательные! Очень талантливо! Спасибо!

И песня отличная и исполнение… очень искренне. Вы чувствуете то, что поете. И это передается

Напомним, недавно Наталья Могилевская не сдерживая слез рассказала, как во время войны решилась усыновить двух девочек. Артистка рассказала о воспитании своих приемных дочерей.

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