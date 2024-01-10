Наталья Могилевская довела до слез мощной эмоциональной песней о несгибаемых украинцах

Артистка представила композицию "Одне велике серце".
Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников выпуском свежей композиции.
Исполнительница представила лирический эмоциональный трек под названием "Одне велике серце", автором которого выступила Ольга Бажана.
Хотя в своих недавних интервью Могилевская говорила, что больше не будет выпускать грустные песни. Однако эта композиция, объясняет певица, стала криком души:
"У нас одно большое сердце. Мы каждую минуту переживаем вместе... Под последними ракетами чуть не погиб мой друг Олег Воронович, с которым мы 14 лет работали над песнями для всех моих артистов и для меня", – рассказала Могилевская.
Певица посвятила песню всем несокрушимым украинцам, которые, несмотря на войну, продолжают жить, рожать детей, защищать страну.
"Я чувствую гордость, любовь и сострадание к каждому человеку, который находится в огромном страхе, и побеждает каждый день этот страх. Выходит на работу, воспитывает детей, обретает силу, любовь и воодушевление жить. Перед глазами – тысячи людей за эти два года, тысячи объятий и слов поддержки друг другу... Мы уже победители", – прокомментировала артистка.
В свою очередь поклонники Могилевской оставили эмоциональные отзывы о ее новой работе и рассказали, как она отозвалась в их сердцах:
- Наталья как всегда попадаете именно в цель. Спасибо за вашу моральную поддержку
- Ваша песня – душа... У вас действительно большое сердце!
- Пока звучала песня, слезы катились по щекам: "Слава Героям, минута молчания...". Слова такие содержательные! Очень талантливо! Спасибо!
- И песня отличная и исполнение… очень искренне. Вы чувствуете то, что поете. И это передается
Напомним, недавно Наталья Могилевская не сдерживая слез рассказала, как во время войны решилась усыновить двух девочек. Артистка рассказала о воспитании своих приемных дочерей.
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