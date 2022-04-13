Наталья Могилевская довела до слез новой песней о войне в Украине: "Ми будем стояти!"

Артистка создала мощную композицию вместе с Юрием Рыбчинским.

Украинская певица, Народная артистка Наталья Могилевская представила новую мощную композицию под названием "Ми будем стояти!".

С начала полномасштабной войны России против Украины исполнительница находится в Киеве и занимается волонтерством. И если в первые дни практически каждый день Могилевская посещала людей, которые прячутся в метро и бомбоубежищах, то в последнее время много времени исполнительница проводит в госпиталях, где проходят лечение наши защитники.

"Когда болела моя мама, я не могла подобрать нужных слов, которые могли бы поддержать ее. Сегодня, когда почти каждый день я посещаю наших смелых и отважных военных в госпиталях и больницах, я точно знаю, что сказать каждому из них", — поделилась Могилевская.

Наталья рассказала, что во время одного из таких визитов она вошла в палату, где лежал молодой парень:

"Он долго меня слушал, мы что-то рассказывали друг другу. А потом он протянул мне тщательно, с любовью сделанный сверток. Когда сняла бумагу с этого подарка – обомлела: это был осколок, который вытащили из его тела. Он передал его мне… самое ценное, что было у него. Тогда я в очередной раз поняла: мы будем стоять. До победы Украины! Я вышла из больницы, в голове у меня была мелодия и припев. Набрала Юрия Евгеньевича Рыбчинского и сказала, что у меня родилась песня. В тот же день мы ее записали", — поделилась историей создания песни Могилевская.

Отметим, что ранее Наталья Могилевская переделала свой хит 1999 года — "Місяць". Так, исполнительница сделала из песни патриотическую антивоенную композицию. В строках композиции звучали такие слова, как "я кажу ні, жахливій цій війні", "і бачу уві сні мирне небо", и "переможні дні йдуть до тебе". Автором слов выступил украинский поэт Юрий Рыбчинский.

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