Наталья Могилевская довела до слез свою подругу Камалию

Украинская певица, жена пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия побывала на спектакле "Доньки" своей подруги, певицы Наталии Могилевской в Киеве.

Своими впечатлениями от спектакля Могилевской Камалия поделилась на странице в Instagram. Она застигла в фотоблоге фотографии и видео с мероприятия. После завершения спектакля Камалия поднялась на сцену к Наталье с букетом, долго ее обнимала и не могла сдержать слез от увиденного. Артистка поблагодарила подругу за откровенный, чувственный спектакль.

"Натусик, ты фантастическая! Актриса, певица… и пусть исполнится твое заветное желание! Друзья, у кого есть возможность, обязательно посетите спектакль Натальи Могилевской! Нонна Кондрашова, спасибо за приглашение! И наплакалась, и насмеялась… счастлива!" – прокомментировала Камалия.

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Спектакль "Доньки" Могилевская посвятила всем женщинам Украины, которые сейчас героически переживают эту войну, заботятся о детях, проявляя милосердие и стоицизм. Это история о матерях, которые ждут своих сыновей с войны, женщин, на плечах которых забота о родном доме, поддержку жизни украинских городов. О том, что даже во время войны всегда есть место любви и милосердию. Спектакль наполнен нежностью, любовью, вдохновением и молитвой о Божьем благословении быть матерью. Продюсером выступила Нонна Кондрашова, которая также работала над созданием моно-спектакля Могилевской "Я вдома".

Следующий спектакль артистки "Я вдома" состоится 30 января в Киеве.

Напомним, недавно Наталья Могилевская впервые рассказала, как они начали встречаться с любимым и призналась, что они знали друг друга 20 лет.

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