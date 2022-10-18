Наталья Могилевская красноречиво ответила хейтерам: "Как там без меня метро, как там без меня шахиды"

Украинская певица Наталья Могилевская красноречиво ответила на хейт.

В частности, знаменитость зачитала красноречивое стихотворение и выложила соответствующее видео в Instagram. Исполнительница отметила, что всегда есть хейтеры, которым никогда не угодишь, и они будут критиковать постоянно.

Як там без мене метро

Як там без мене шахіди,

Я в Чернівці, а лайно

все одно полетить в спину.

Навіть якщо на війні

ти не з тих, хто лиш тільки плакав,

навчився ходить по воді,

все одно вони скажуть:

"Не вмієш плавать!".

Отметим, Наталью Могилевскую в последнее время критиковали из-за выступлений в метро, когда была воздушная тревога. Тогда появилось немало мемов на эту тему. А вчера, 17 мая, над домом Натальи Могилевской пролетел вражеский иранский дрон-камикадзе. Певица вместе со своими соседями попыталась сбить его. Впрочем, не все оценили старания артистки, некоторые стали критиковать ее за это.

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