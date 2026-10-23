ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
840
Время на прочтение
3 мин

Наталья Могилевская на "Голосі" сделала откровенное признание о своих дочерях и как нашла их

Артистка рассказала о своих дочерях во время слепых прослушиваний «Голосу країни-14».

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

Премьера любимого народного вокального шоу "Голоса країни-14" состоится уже 25 октября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина". Проект возвращается после трехлетнего перерыва, чтобы открыть новые имена и найти голос нашего времени.

Во время слепых прослушиваний «Голосу країни-14» музыка стала поводом не только для профессиональных разборов участников, но и для откровенного разговора между тренерами. Тина Кароль и Наталья Могилевская заговорили о материнстве, его влиянии на женщину и личные трансформации. В частности, Наталья Могилевская откровенно рассказала о своем долгом пути и изменениях, которые произошли в ее жизни.

Тина Кароль обратилась к коллеге, отметив, насколько она стала другой за последнее время: «Тебя очень раскрыло материнство. Это так тебя дополнило! Появилась даже девичья мягкость».

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

В ответ Наталья Могилевская поделилась личной историей. Певица рассказала, что долгое время ее главным приоритетом была карьера, а период одиночества помог ей переосмыслить свою жизнь и понять, какой женщиной она хочет быть.

«Я 10 лет была одинокой. И это время нужно было, чтобы понять, могу ли я вообще быть женой, подругой для своего мужа. Потому что карьера очень долго была на первом месте. Я себя меняла. И как раз изменилась я… Потому что, как говорится: готовая мама — найдет тебя ребенок. Мои дети сами меня нашли. То же, что Господь тебе сохранил. Я так написала, когда увидела своих детей», — откровенно рассказала Наталья Могилевская.

Тина Кароль поддержала коллегу и отметила важность ее решения обрести смелость и удочерить двух девочек во время войны: «Ты прижала детей к себе и взяла эту ответственность. Это великая душа».

Тина Кароль, Наталья Могилевская и MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

Тина Кароль, Наталья Могилевская и MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

К разговору присоединился и MONATIK, который предложил отдать уважение всем украинским матерям: «Давайте всем мамам Украины похлопаем. Низкий вам поклон».

В первом выпуске «Голосу країни» на слепых прослушиваний вы увидите реставратора украинской песни из Львова, который предложит Тине Кароль вместе возрождать забытые украинские хиты; зубной врач из династии стоматологов, которая наконец осмелилась воплотить свою мечту и спеть на большой сцене; 17-летняя участница, вернувшаяся во взрослый «Голос країни» после участия в «Голос. Діти»; армянка, которая переехала во Львов и выучила украинский язык за полгода, а на сцене проекта заставила Наталью Могилевскую спеть на армянском; сын священника из Мукачево, который называет себя в музыке универсалом и работает свадебным ведущим.

MONATIK, Наталья Могилевская, Тина Кароль и Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

MONATIK, Наталья Могилевская, Тина Кароль и Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Новый сезон «Голосу країни» — это больше, чем просто сцена для новых голосов, но и люди, их истории и музыка, которая объединяет, помогает проживать сложный опыт и находить внутреннюю опору. А также поддерживать других. В этом сезоне проект будет искать не только голос нашего времени, но и имеет социальную миссию. "Голос країни" объединил усилия с БФ „Півник“, чтобы помочь украинским защитникам, потерявшим слух из-за взрывных травм, пройти слуховосстановительные операции. Присоединиться к сбору можно уже сейчас.

Тренеры «Голосу країни-14»: Тина Кароль, Наталья Могилевская, MONATIK и Артем Пивоваров. Ведущие сезона — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Ведущая бэкстейдж — Натали Солоник.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie