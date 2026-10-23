Наталья Могилевская на "Голосі" сделала откровенное признание о своих дочерях и как нашла их

Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

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Премьера любимого народного вокального шоу "Голоса країни-14" состоится уже 25 октября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина". Проект возвращается после трехлетнего перерыва, чтобы открыть новые имена и найти голос нашего времени.

Во время слепых прослушиваний «Голосу країни-14» музыка стала поводом не только для профессиональных разборов участников, но и для откровенного разговора между тренерами. Тина Кароль и Наталья Могилевская заговорили о материнстве, его влиянии на женщину и личные трансформации. В частности, Наталья Могилевская откровенно рассказала о своем долгом пути и изменениях, которые произошли в ее жизни.

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Тина Кароль обратилась к коллеге, отметив, насколько она стала другой за последнее время: «Тебя очень раскрыло материнство. Это так тебя дополнило! Появилась даже девичья мягкость».

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Наталья Могилевская / © пресслужба каналу "1+1"

В ответ Наталья Могилевская поделилась личной историей. Певица рассказала, что долгое время ее главным приоритетом была карьера, а период одиночества помог ей переосмыслить свою жизнь и понять, какой женщиной она хочет быть.

«Я 10 лет была одинокой. И это время нужно было, чтобы понять, могу ли я вообще быть женой, подругой для своего мужа. Потому что карьера очень долго была на первом месте. Я себя меняла. И как раз изменилась я… Потому что, как говорится: готовая мама — найдет тебя ребенок. Мои дети сами меня нашли. То же, что Господь тебе сохранил. Я так написала, когда увидела своих детей», — откровенно рассказала Наталья Могилевская.

Тина Кароль поддержала коллегу и отметила важность ее решения обрести смелость и удочерить двух девочек во время войны: «Ты прижала детей к себе и взяла эту ответственность. Это великая душа».

Тина Кароль, Наталья Могилевская и MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

К разговору присоединился и MONATIK, который предложил отдать уважение всем украинским матерям: «Давайте всем мамам Украины похлопаем. Низкий вам поклон».

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В первом выпуске «Голосу країни» на слепых прослушиваний вы увидите реставратора украинской песни из Львова, который предложит Тине Кароль вместе возрождать забытые украинские хиты; зубной врач из династии стоматологов, которая наконец осмелилась воплотить свою мечту и спеть на большой сцене; 17-летняя участница, вернувшаяся во взрослый «Голос країни» после участия в «Голос. Діти»; армянка, которая переехала во Львов и выучила украинский язык за полгода, а на сцене проекта заставила Наталью Могилевскую спеть на армянском; сын священника из Мукачево, который называет себя в музыке универсалом и работает свадебным ведущим.

MONATIK, Наталья Могилевская, Тина Кароль и Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Новый сезон «Голосу країни» — это больше, чем просто сцена для новых голосов, но и люди, их истории и музыка, которая объединяет, помогает проживать сложный опыт и находить внутреннюю опору. А также поддерживать других. В этом сезоне проект будет искать не только голос нашего времени, но и имеет социальную миссию. "Голос країни" объединил усилия с БФ „Півник“, чтобы помочь украинским защитникам, потерявшим слух из-за взрывных травм, пройти слуховосстановительные операции. Присоединиться к сбору можно уже сейчас.

Тренеры «Голосу країни-14»: Тина Кароль, Наталья Могилевская, MONATIK и Артем Пивоваров. Ведущие сезона — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Ведущая бэкстейдж — Натали Солоник.

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