Наталья Могилевская на отдыхе в Буковеле показалась сразу с двумя дочками

Артистка поделилась, как проводит время с девочками.

Украинская певица Наталья Могилевская впервые за длительное время показалась сразу с двумя дочками.

Обычно артистка тщательно скрывает девочек от публики. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Артистка в Instagram-stories показала, как проходил их семейный отдых в Буковеле. В частности, певица поделилась, как с Мишель и Софией прогуливалась на природе и любовалась живописными видами.

"Гуляем по Буковелю. Приглашаем и вас с нами", — подписала снимок исполнительница.

Наталья Могилевская с дочерьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тем временем младшую дочь артистка учила математике. В частности, пока 4-летняя Мишель спускалась по лестнице, Наталья Могилевская вместе с девочкой считала ступеньки: "Когда обычные ступеньки превращаются в веселый урок математики".

Наталья Могилевская с дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Правда, на кадрах, которыми поделилась Наталья Могилевская, невозможно рассмотреть лица девочек. Исполнительница продолжает скрывать дочерей, ведь уважает их приватность.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показывала милые кадры, как 4-летняя дочь уснула у нее на руках. Артистке пришлось нести девочку в гостиничный номер.

Наталья Могилевская показала милые кадры, как младшая дочь спит у нее на руках

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