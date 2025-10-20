ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

Наталья Могилевская напугала опасной ситуацией во время съемок: "Вызвали скорую"

Артистка рассказала о досадном инциденте в своих соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская пережила опасную ситуацию во время работы.

В своем Instagram артистка поделилась кадрами, на которых видно, как во время работы над новой песней на нее внезапно падает тяжелая техническая конструкция — коммуникатор. Устройство задело певице голову и плечо.

"Съемки новой песни для вас. Упал рояль. Вызвали скорую... Ни один рояль не пострадал! Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить "рояль", — пошутила Могилевская под постом.

На Наталью Могилевскую упала техника во время съемок / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На Наталью Могилевскую упала техника во время съемок / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Звезда добавила, что после инцидента действительно испугалась, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. В комментариях поклонники засыпали певицу словами поддержки, отмечая, что главное — ее безопасность. В то же время фанаты подчеркнули, что даже в чрезвычайных ситуациях исполнительница сохраняет свою артистичность и не перестает радовать юзеров новым контентом.

  • Вы даже пугаетесь артистично!

  • Даже когда "упал рояль" — чувствуется, что все ради искусства, эмоций и зрителя

  • Наталья Могилевская, как всегда, превзошла саму себя

Напомним, недавно певица Джамала травмировалась во время одного из выступлений. Артистка показалась в клинике и подробнее рассказала, что с ней произошло.

Дата публикации
Количество просмотров
364
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie