Наталья Могилевская напугала опасной ситуацией во время съемок: "Вызвали скорую"
Артистка рассказала о досадном инциденте в своих соцсетях.
Украинская певица Наталья Могилевская пережила опасную ситуацию во время работы.
В своем Instagram артистка поделилась кадрами, на которых видно, как во время работы над новой песней на нее внезапно падает тяжелая техническая конструкция — коммуникатор. Устройство задело певице голову и плечо.
"Съемки новой песни для вас. Упал рояль. Вызвали скорую... Ни один рояль не пострадал! Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить "рояль", — пошутила Могилевская под постом.
Звезда добавила, что после инцидента действительно испугалась, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. В комментариях поклонники засыпали певицу словами поддержки, отмечая, что главное — ее безопасность. В то же время фанаты подчеркнули, что даже в чрезвычайных ситуациях исполнительница сохраняет свою артистичность и не перестает радовать юзеров новым контентом.
Вы даже пугаетесь артистично!
Даже когда "упал рояль" — чувствуется, что все ради искусства, эмоций и зрителя
Наталья Могилевская, как всегда, превзошла саму себя
Напомним, недавно певица Джамала травмировалась во время одного из выступлений. Артистка показалась в клинике и подробнее рассказала, что с ней произошло.