Наталья Могилевская неожиданно обратилась к бывшему мужу-бизнесмену: что сказала певица

Артистка также высказалась о ревности нынешнего.
Украинская певица Наталья Могилевская неожиданно обратилась к бывшему мужу, бизнесмену Егору Долинину, с которым прожила в браке пять лет.
В частности, исполнительница решила пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. Артистке задали немало интересных вопросов и о личной жизни, и на разные довольно философские темы. Один из подписчиков звезды поинтересовался: "Человек, который не умеет плавать, разве может научить?"
Наталья Могилевская ответила на вопрос. Певица в шутку обратилась к бывшему мужу: "Егор, это ты? Мой бывший?"
Также один из вопросов, на который ответила звезда, касался ее нынешнего избранника Валентина. У Могилевской поинтересовались, ревнивый ли у нее возлюбленный. Звезда заверила, что и сама не даст поводов для ревности.
"Я в жизни не дам повода", – коротко ответила артистка.
Напомним, недавно Наталья Могилевская призналась, сколько времени принимала решение об усыновлении. Мнения певицы и ее возлюбленного по этому поводу совпали сразу.
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