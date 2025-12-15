Наталья Могилевская нежно поздравила дочь с 14-летием и рассекретила особенный подарок ей

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила об очень важном празднике в ее семье.

У старшей дочери артистки был день рождения. Мишель исполнилось уже 14 лет. В своем Instagram певица показала видео, как поздравляла дочь и как они с семьей отпраздновали.

Наталья Могилевская ответственно отнеслась ко дню рождения Мишель. Артистка украсила дом разнообразными воздушными шариками, среди которых была надпись "С днем рождения". Также подросток получила подарки от мамы, папы и младшей сестренки Софии. Но, как отметила Могилевская, один из презентов был особенным. У Мишель есть талисман в виде орешка. Поэтому, они подарили ей серебряную подвеску, куда она сможет положить амулет.

"С днем рождения, моя дорогая Мишель! Самая прекрасная моя девочка в мире! Отпраздновали прекрасно. Мишель получила несколько подарков - от папы, от меня, от Сони. Но один стал для нее особенным! Это украшение, которое я заказала специально для нее. У Мишель есть маленький орешек, который она считает своим талисманом. Именно для него я сделала серебряное украшение, чтобы он крепко держался и всегда был рядом", - поделилась артистка.

Наталья Могилевская праздновала день рождения старшей дочери в семейном кругу. Они устроили барбекю во дворе и пожарили мясо с овощами. Именно таким и был праздничный стол.

Напомним, недавно Наталья Могилевская хвасталась спортивными достижениями старшей дочери. Девочка заняла первое место в соревнованиях, за что звездная мама порадовала ее сюрпризом.