Наталья Могилевская о своем любимом: "Мне с ним и смерть не страшна"

Наталья Могилевская о своем любимом: "Мне с ним и смерть не страшна"

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем любимом мужчине.

Артистка поделилась, что ее избранник все время находится рядом с ней и оберегает ее во время поездок к военным.

Об этом говорится в эфире "Ранку зУкраїною".

"Он ездит со мной, защищает меня. Потому что мы бываем в таких городах, воинские части которых исчезли и под землей делают свою работу, а для врага их просто не существует… Под прицелом госпитали, где мы бываем. Вчера мы отыграли три концерта для военных и медиков в Запорожье – это опасные города, и он меня очень защищает. Мне с ним, как в моей песне – и смерть не страшна", – призналась Могилевская.

Впрочем, имя избранника артистка пока не рассекретила. По мнению звезды, во время войны разговоры о любви несколько неуместны, поэтому пообещала поделиться их историей после победы.

Напомним, украинский актер Максим Девизоров распрощался с холостяцкой жизнью. 26-летний знаменитость, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины, женился на своей коллеге, актрисе Светлане Гордиенко.

Как королевская семья Англии поддерживает Украину

Читайте также: