Наталья Могилевская объяснила, почему не уехала из Украины во время полномасштабной войны

Артистка призналась, что у нее была не одна такая возможность.

Украинская певица Наталья Могилевская честно рассказала, почему во время полномасштабной войны она не уехала из Украины, хотя имела такую возможность.

По словам артистки, у нее даже не было мысли, чтобы покинуть страну.

"У меня такая фамилия, у меня такие корни, я настолько украинка. Мой дед — преподаватель украинской филологии в красном университете. Именно он прививал любовь к украинскому языку Рыбчинскому, это его ученик, и Нине Матвиенко", — рассказала Могилевская в комментарии для Ukraine World News.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка добавила, что когда начинала свою карьеру как певица, у нее были песни и на украинском языке, хотя тогда это считалось не модно:

"Я навсегда остаюсь в Украине. Я не меняла, у меня было так много возможностей уехать. Я настолько люблю Киев. И я очень многое с начала, с 99-го года, делала и делаю для развития украинского шоу-бизнеса, украинской культуры. Тогда не модно было петь на украинском, но у меня уже появилась песня "Місяць". А до нее с Рыбчинским песня "Самота". То есть все свои первые шаги я делала и не забывая украинскую культуру, украинский язык вот настолько, насколько это было возможно, тогда, в начале", — объяснила Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о воспитании своих приемных дочерей. Артистка поделилась, может ли повысить голос на детей и поднять руку.

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