Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила, как ее младшая дочь выполняет акробатические трюки.

Так, 5-летняя Соня однозначно не дает звездной маме заскучать дома. Девочка все исследует и всем интересуется. Кроме того, дочь Натальи Могилевской растет довольно активной. В своем Instagram певица показала, как Соня выполняет акробатические трюки.

В частности, девочка использовала стол, за который ухватилась, и повисла ногами, которые держала сбоку. Правда, сама же Наталья Могилевская сомневается, действительно ли это акробатика, ведь, возможно, Соня показывает свои умения с йоги.

Реклама

Младшая дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Кто знает, это у Сони способность к йоге или акробатике?" - поинтересовалась у подписчиков артистка.

Тем поклонники отметили, что это все же больше акробатика. Однако были и такие, кто написал, что у Сони прекрасно бы получилось заниматься скалолазанием.

Напомним, недавно старшая дочь Натальи Могилевской праздновала день рождения. Артистка показала, как нежно поздравляла Мишель с 14-летием и какой особенный подарок ей сделала.