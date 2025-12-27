- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 510
- Время на прочтение
- 1 мин
Наталья Могилевская ошеломила, как ее младшая дочь выполняет акробатические трюки
Маленькая Соня не дает звездной маме заскучать дома.
Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила, как ее младшая дочь выполняет акробатические трюки.
Так, 5-летняя Соня однозначно не дает звездной маме заскучать дома. Девочка все исследует и всем интересуется. Кроме того, дочь Натальи Могилевской растет довольно активной. В своем Instagram певица показала, как Соня выполняет акробатические трюки.
В частности, девочка использовала стол, за который ухватилась, и повисла ногами, которые держала сбоку. Правда, сама же Наталья Могилевская сомневается, действительно ли это акробатика, ведь, возможно, Соня показывает свои умения с йоги.
"Кто знает, это у Сони способность к йоге или акробатике?" - поинтересовалась у подписчиков артистка.
Тем поклонники отметили, что это все же больше акробатика. Однако были и такие, кто написал, что у Сони прекрасно бы получилось заниматься скалолазанием.
Напомним, недавно старшая дочь Натальи Могилевской праздновала день рождения. Артистка показала, как нежно поздравляла Мишель с 14-летием и какой особенный подарок ей сделала.