Наталья Могилевская ошеломила, как выглядит до и после макияжа

Артистка похвасталась своей природной красотой.
Украинская певица Наталья Могилевская показала поклонникам, как ее может изменить макияж.
На странице в Instagram артистка запостила короткое видео, на котором изображена вместе со звездным визажистом Егором Андрюшиным. В ролике под свой трек "Я повертаюсь" Могилевская показалась сначала без макияжа, а затем продемонстрировала мейкап, который ей сделал Андрюшин.
"До или после? Пишите комментарии, как нравится больше. Я всегда готова знакомиться с молодыми специалистами, всегда готова к коллаборациям. Егор, рада знакомству. Ты очень талантливый человек и прекрасный художник", – похвалила Могилевская своего визажиста.
Тем временем поклонники с радостью ответили на вопрос Могилевской и признались, какой она им нравится больше – с или без макияжа:
- И до и после. Вы очень красивая женщина
- Вы всегда красивы и искренни. Но эффект просто вау, очень идет
- Шикарный макияж, а песня, как всегда трогает до слез
- Очень крутой макияж, Наталья просто красавица
Напомним, что ранее Ирина Билык показала, как Егор Андрюшин изменил ее с помощью макияжа. Ирина, как и ее звездная коллега Наталья Могилевская, снялась в видео визажиста и показалась до и после мейкапа.
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