Наталья Могилевская ошеломила, как выглядит до и после макияжа

Украинская певица Наталья Могилевская показала поклонникам, как ее может изменить макияж.

На странице в Instagram артистка запостила короткое видео, на котором изображена вместе со звездным визажистом Егором Андрюшиным. В ролике под свой трек "Я повертаюсь" Могилевская показалась сначала без макияжа, а затем продемонстрировала мейкап, который ей сделал Андрюшин.

"До или после? Пишите комментарии, как нравится больше. Я всегда готова знакомиться с молодыми специалистами, всегда готова к коллаборациям. Егор, рада знакомству. Ты очень талантливый человек и прекрасный художник", – похвалила Могилевская своего визажиста.

Наталья Могилевская показала, как ее преобразил макияж

Тем временем поклонники с радостью ответили на вопрос Могилевской и признались, какой она им нравится больше – с или без макияжа:

И до и после. Вы очень красивая женщина

Вы всегда красивы и искренни. Но эффект просто вау, очень идет

Шикарный макияж, а песня, как всегда трогает до слез

Очень крутой макияж, Наталья просто красавица

Напомним, что ранее Ирина Билык показала, как Егор Андрюшин изменил ее с помощью макияжа. Ирина, как и ее звездная коллега Наталья Могилевская, снялась в видео визажиста и показалась до и после мейкапа.

Читайте также: