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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

Наталья Могилевская ошеломила украиноязычной версией своего хита "Я весна"

Артистка также представила видеоработу, которая была полностью созданная искусственным интеллектом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © Пресс-служба Натальи Могилевской

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников украиноязычной версией своего хита "Я весна".

Впервые композицию, которая очень полюбилась слушателям, артистка выпустила еще в далеком 2001 году. Впрочем, был один нюанс. Трек был на русском языке. Наталья Могилевская не хотела лишать поклонников любимой композиции. Поэтому певица перевела песню, и теперь она звучит на украинском языке.

Также артистка уже успела представить атмосферный клип со сказочным вайбом. После просмотра видеоработы создается впечатление, будто бы действительно погружаешься в другой параллельный мир. Как оказалось, ролик был полностью создан искусственным интеллектом.

"Ловите новую нашу новую работу для вас, сделанную исключительно искусственным интеллектом. Мы очень хотели подарить вам дыхание настоящей весны!" – делится исполнительница.

Фанаты уже успели отреагировать на новинку. Пользователи положительно оценили переведенную песню и клип к ней, а также адресовали Наталье Могилевской множество комплиментов.

Напомним, недавно дуэт TVORCHI выпустил новую песню. Артисты также представили клип, в котором они показались в костюме супергероев на Дарницком вокзале.

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Дата публикации
Количество просмотров
257
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