Наталья Могилевская откровенно рассказала о ссорах и совместном творчестве со своим возлюбленным

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала фанатов новыми деталями своих отношений с таинственным избранником.

Как ранее рассказывала знаменитость, они с любимым знакомы уже более 20 лет. Однако только в начале войны начали общаться. Это переросло в отношения. В конце концов, в начале романа влюбленные часто ссорились из-за особенностей характера.

"В начале ссорились очень сильно. Потому что он очень волевой, серьезный, привык, что все его слушают и не шуршат. А я человек с характером. И ему было очень тяжело", - поделилась звезда в интервью Дмитрию Гордону.

Впрочем, по словам Натальи, они очень изменились за это время. В частности, перестали быть очень вспыльчивыми и категоричными. Певица уверена, что начала жить с любимым уже в нужное время. Поскольку раньше они просто не могли бы сосуществовать из-за разногласий в характерах.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Если бы мы начали встречаться 20 лет назад – мы были немного знакомы – то у нас бы ничего не получилось. Потому что и я, и он хотели что-то заявить о себе миру. И сегодня, в этом возрасте, когда мы оба стали спокойнее, наши отношения стали возможны", – рассказала артистка.

Более того, 48-летняя звезда поделилась, что ее бойфренд даже стал присоединяться к творческому процессу написания ее песен. В частности, одна из них уже вышла.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Он уже стал таким спокойным… Позволяет мне все эти песни, даже пишет! Кстати, это была его идея песни "Я кажу "ні" жахливій цій війні". Это была его идея. И у него вообще очень много прекрасных идей", – добавила Наталья.

Отметим, что Наталья Могилевская держит личную жизнь в тайне. Однако известно, что избранника исполнительницы зовут Валентином. Певица отмечала, что любимый долгое время жил за границей, имел там бизнес, а затем вернулся в Украину. К тому же избранник артистки является большим поклонником ее творчества. Он побывал на всех киевских спектаклях Могилевской.

Напомним, недавно Наталья Могилевская ответила, не обеспокоена ли она тем, что до сих пор не родила первенца.

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