Наталья Могилевская отреагировала на гибель своего подопечного из "Лиги смеха" Романа Иваненко

Певица Наталья Могилевская отреагировала на печальное известие о гибели участника "Лиги смеха" 28-летнего Романа Иваненко.

Исполнительница и актер были хорошо знакомы, ведь именно Могилевская в свое время была звездным тренером команды "Наш формат", в которой выступал Роман.

В Instagram Наталья посвятила пост Роману, в котором вспомнила, как два года назад парень боролся за жизнь во время Covid-19 и чудом поправился. Певица до сих пор не может поверить в то, что жизнь актера унесла война.

"Очень светлый человек, очень положительный… Не могу поверить. Он очень тяжело переболел "короной" два года назад и едва выжил. Мы все были так счастливы, что жить будет долго. Страшное… Хочу выразить поддержку всем ребятам "Нашего формата". Всем кого он любил, всем друзьям, родным мои соболезнования. Еще больше ненависти к врагу! Еще больше веры в нашу победу", — написала Могилевская.

Наталья Могилевская и команда "Наш формат" / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, Роман Иваненко погиб в боях на Угледарском направлении. Актер попал в окружение русских окупантов, был тяжело ранен и попал в плен. Захватчики не предоставили украинскому бойцу медицинскую помощь, поэтому 28 февраля он скончался. У Романа осталась жена и мама.

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