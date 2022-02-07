Наталья Могилевская ответила на обвинения экс-Зианджи в неприятии трансгендеров

Также певица прокомментировала скандальные обвинения экс-Бориса Апреля, что она якобы оскорбляла его из-за лишнего веса.

Украинская певица Наталья Могилевская прокомментировала скандальные обвинения певицы-трансгендера Zi Faamelu, ранее известной как Зианджа.

Исполнительница в своем Instagram рассказала, что запомнила экс-Бориса Апреля как "уязвимого парня, серьезно страдавшего анорексией". Могилевская помнит, что Zi Faamelu раньше никому не доверяла и почти ничего не ела. Поэтому экс-продюсер певицы удивляется, почему та ее обвинила в буллинге из-за лишнего веса.

"Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. У него было хорошее стройное тело, но пухленькие подростковые щечки, и это было связано вообще не с полнотой, а с прекрасной юностью и молодостью, что выгодно отличает молодых людей от взрослых, поэтому основная проблема всего офиса была: "Как Борю накормить?", — вспомнила Могилевская.

Экс-Борис Апрель, теперь Zi Faamelu (слева) и Наталья Могилевская / УНИАН

Также исполнительница вспомнила, что экс-Борис Апрель "постоянно был на всех обижен". По словам Могилевской, ее экс-подопечный часто мог "наговорить чего-нибудь в интервью, а они потом разбирались с этим".

"Он часто "ляпал" в интервью, что всем нам потом приходилось как-то выкручиваться из этого ляпа. Он бесконечно был обездоленным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги! Поэтому величайшая радость была, когда Боря расслаблялся и улыбался, а не находился в оборонительной позиции. Тогда у нас было много теплых минут", — написала Наталья.

Наталья Могилевская и Zi Faamelu / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также Могилевская прокомментировала обвинения экс-Зианджи в неприятии трансгендеров. Экс-продюсер певицы говорит, что всегда заступалась за экс-Бориса Апреля. То, что она возила его к психиатру, это потому, что она хотела помочь. А раньше было меньше исследований о трансгендерах.

"Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство по отношению к гомосексуалам и трансгендерам. Сейчас, когда есть новые исследования и информация и немного большая лояльность людей, мы могли бы сделать что-то успешнее. Но время уже не вернуть. Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции", — добавила Могилевская.

Zi Faamelu и Наталья Могилевская

Напомним, ранее певица-трансгендер Zi Faamelu была хорошо известна всем, как Борис Апрель. К нему популярность пришла после участия в шоу "Фабрика звезд" в 2008 году. Но в 2018-м, после длительного затишья, певица произвела настоящий фурор, придя на сцену "Голосу країни". На проекте Апрель представился как Зианджа. Звезда призналась, что стремилась сменить пол очень много лет и решилась на этот смелый шаг в США. После участия в певческом проекте Зианджа почти на год исчезла из соцсетей. Впрочем, в июле 2019 года исполнительница вернулась к фанатм с новым имиджем.

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