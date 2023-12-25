Наталья Могилевская честно ответила, не переживает ли из-за того, что не решилась родить ребенка

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась личными переживаниями по поводу того, что она не родила ребенка.

Наталья решила затронуть одну из интересных тем из своей личной жизни. В частности, ее поклонники часто интересуются, не унывает ли она по тому, что потеряла определенный период времени, чтобы родить. Певица ответила довольно неоднозначно. По ее словам, у нее все еще в планах стать мамой первенца, хотя она и грустит, что не сделала этого раньше.

"Я грущу, конечно. И я еще надеюсь", - заинтриговала артистка ответом в интервью Дмитрию Гордону.

48-летняя Могилевская также объяснила, почему в течение всей жизни ей не удавалось забеременеть. Звезда призналась, что долгое время была карьеристкой, а личную жизнь постоянно откладывала на потом. В конце концов случилось так, что Наталья почти 10 лет была одинокой. И только после осознания своей женственности и изменения черт характера, ей удалось обрести своего любимого мужчину.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Честно, я не решилась, потому что у меня не было мужа. Сначала я думала только о карьере, а дальше в какой-то момент я поняла, что если не изменюсь, не стану хорошей женой, которая не зациклена на работе, то ко мне не придет нормальный мужчина. Я думала, что полгода поработаю, а потом выйду замуж и будут дети… И 10 лет я была одинока", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно певицу Наталью Могилевскую застали в Киеве с ребенком. Говорят, что маленькая девочка назвала артистку мамой.

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