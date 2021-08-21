Наталья Могилевская поделилась, с какими трудностями столкнулась во время диеты

Артистка и дальше продолжает работать над своим телом.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая активно ведет борьбу с лишними килограммами, рассказала, от чего ей труднее всего отказываться на диете.

Уже более месяца артистка совершенствует свою фигуру с помощью специальной программы питания. Но, похоже, исполнительнице становится все труднее ее соблюдать.

"Я настолько устала... Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне всего этого нельзя. Мне нельзя никаких углеводов. Я так устала есть эту траву — руколу, помидоры, все остальное", — пожаловалась Наталья своим поклонникам в Instagram.

Артистка поделилась, что даже звонила диетологам, чтобы те позволили ей съесть какие-то ягоды.

Однако, звезда хочет похудеть ко Дню Независимости еще на три килограмма. Поэтому от сладких фруктов приходится отказываться.

Отметим, недавно Могилевская рассказала, сколько ей удалось сбросить за месяц на строгой диете. Однако, звезда призналась, что у нее был небольшой период отдыха, на котором она позволила себе поесть фруктов

Напомним, на днях Наталья Могилевская сыграла сольное выступление в Киеве, которое состоялось под открытым небом. Сцена певицы была размещена на воде.

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