Наталья Могилевская похвасталась кулинарными талантами мужа и дочери

Артистка также призналась, как держит себя в отличной форме.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о самых любимых блюдах, приготовленных дочерью и мужем.

Как признается исполнительница, у ее старшей дочери и мужа есть их фирменные блюда. В частности, возлюбленный артистки радует семью салатом из овощей на гриле, а 12-летняя дочь Мишель удивляет родителей и сестричку варениками и блинами.

"У меня старшая дочь, которой 12 лет, прекрасно готовит. Она, кстати, вареники делает, всякие блины… Муж делает лучшие баклажаны, помидоры, перчик и лук на гриле – и из этого получается крутой салат с лимоном", - поделилась певица в комментарии "Невероятной правде о звездах".

Наталья Могилевская с дочерьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме того, Наталья рассказала о собственных секретах стройности. В частности, артистка уверяет, что регулярно занимается спортом и внимательно следит за своим рационом. Так, у звезды даже есть цель – за несколько месяцев похудеть на восемь кило.

"Я пошла в спортивный клуб. Планирую ко дню рождения 2 августа стать "конфеткой". Где-то от восьми кило планирую избавиться. Я не употребляю алкоголь, никакого мяса, конфет. Употребляю исключительно домашнюю еду, не ем в ресторанах", - призналась Могилевская.

Напомним, недавно Наталья Могилевская восхитила фото в объятиях 4-летней дочери Софии в вышиванке.

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