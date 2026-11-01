Наталья Могилевская похвасталась образом 6-летней дочери на Хэллоуин и впервые показала ее лицо

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица и тренер «Голосу країни-14» Наталья Могилевская похвасталась образом младшей дочери на Хэллоуин и впервые показала ее лицо.

Праздник состоялся в школе Сони. Дети одевали жуткие костюмы и собирали конфеты со словами «конфета или проделка». Наталья Могилевская, конечно же, тематически одела маленькую дочь. Артистка подобрала для девочки красно-черный костюм, нацепила обруч с ушками и сделала прическу с двумя хвостиками и бантиками. Певица отметила, что старалась над образом. Тем временем маленькая Соня это оценила и была очень довольна.

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«Конфета или проделка? Так прошел наш первый школьный Хэллоуин… Мама очень старалась над образом, модель осталась очень довольна, поэтому все счастливы», — поделилась артистка.

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Кстати, Наталья Могилевская также впервые показала тщательно лицо Сони, которое тщательно скрывала. Правда, оно было загримировано, так что прекрасно разглядеть можно было разве что глаза девочки.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала, как сводила дочь на слепые прослушивания «Голосу країни-14». Маленькая Соня стала тренером и познакомилась с певицей Тиной Кароль.

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