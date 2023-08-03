Наталья Могилевская похвасталась оригинальным подарком от возлюбленного в свой день рождения

Украинская певица Наталья Могилевская показала, что ей подарил на день рождения возлюбленный, по имени Валентин.

Так, 2 августа артистка встретила 48-летие. Избранник знаменитости оригинально поздравил звезду с праздником. Хотя его личность Могилевска тщательно скрывает, однако подарком уже похвасталась в Instagram-stories.

Возлюбленный в день рождения знаменитости арендовал необычный домик в Киеве. Он расположен прямо на дереве. В середине домика есть большое спальное место прямо на полу, а также небольшой журнальный столик и гамак.

В таком домике будет жить Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"У меня самый замечательный день рождения. Вот в таком домике я живу. Просто невероятный подарок мне сделал любимый. Смотрите в каком странном месте. Такой фолк сугубо украинский. Домик просто на дереве. Это просто невероятно. Я очень счастлива", — поделилась певица.

Праздничный ужин у влюбленных был под куполом. Там все украшено в украинском стиле, играет инструментальная музыка.

Праздничный ужин Натальи Могилевской / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кстати, дом расположен на берегу Днепра, также там открывается красивый вид на Киево-Печерскую лавру.

"А впереди отличный Днепр с видом на Лавру", – поделилась певица.

Домик, где будет жить Наталья Могилевская, расположен на берегу Днепра / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, что Наталья Могилевская держит личную жизнь в тайне. Известно, что артистка закрутила роман уже во время полномасштабной войны. Избранника исполнительницы зовут Валентином, они знакомы уже около 20 лет.

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