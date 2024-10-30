Наталья Могилевская похвасталась отдыхом с мужем и дочерьми в Карпатах

Украинская певица Наталья Могилевская вместе с мужем и дочерью уехала на отдых на запад Украины.

В своем Instagram артистка рассказала, что они всей семьей отправились в Буковель. К слову, сейчас у девочек осенние каникулы. Тем временем Наталья Могилевская отыграла 10 спектаклей. Поэтому она устроила себе отпуск и уехала с семьей наслаждаться Карпатами.

"Я в Буковеле. Сейчас уже детские каникулы. Мы дали 10 спектаклей, уставшие капитально. Я взяла детей, и мы поехали в Карпаты", — поделилась артистка.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Дочери Натальи Могилевской – София и Мишель – отправились в детский лагерь. Исполнительница вместе с мужем Валентином отдыхает рядом с детьми. Они занимаются спортом, купаются в горячем бассейне и наслаждаются невероятным видом на Карпаты.

"Дети здесь в таком детском лагере, а мы с мужем рядом наслаждаемся Карпатами: спорт, горячий бассейн на крыше. Просто невероятно", – поделилась звезда.

Напомним, Наталья Могилевская неохотно рассказывает о своей семье. Тем временем подруга артистки оказалась более разговорчивой. Писательница Лада Лузина раскрыла, как певица познакомилась с мужем. Также она рассказала, как Наталью Могилевскую изменило материнство.

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