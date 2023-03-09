Наталья Могилевская похвасталась романтическим сюрпризом от своего бойфренда

Украинская певица Наталья Могилевская показала поклонникам, как ее любимый Валентин поздравил ее с Международным женским днем.

На странице в Instagram знаменитость поделилась, что 8 Марта бойфренд устроил ей сюрприз. Правда, детально в подробности Наталья вдаваться не стала, лишь частично открыла занавес.

В фотоблоге Могилевская разместила снимок, на котором позирует в халатике, а в руках держит огромный букет роз. Избранник певицы снял для них номер в роскошной гостинице в центре Киева, вид которой открывается на Софийский собор.

Наталья Могилевская показала сюрприз от возлюбленного / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"День заканчивается приятными сюрпризами. Как приятно чувствовать себя женщиной…" – подписала фотографию счастливая Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, что впервые о своем новом возлюбленном Наталья Могилевская рассказала в начале января. Артистка поделилась, что была знакома с мужчиной в течение 20 лет, впрочем, именно во время войны у них завязались романтические отношения. Могилевская делилась, что вместе с любимым ездила в такие горячие точки нашей страны, куда никто из команды с ней не решался поехать.

Позже Могилевская рассекретила, что ее бойфренда зовут Валентин. Исполнительница призналась, что они с любимым живут вместе.

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