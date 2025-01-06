Наталья Могилевская показала архивное фото с Кузьмой Скрябиным и растрогала обращением к нему

Украинская певица Наталья Могилевская показала архивное фото с покойным Кузьмой Скрябиным, которого не стало 2 февраля 2015 года.

В своем Instagram исполнительница поделилась, что уже второй день подряд погружается в воспоминания и просматривает старые фотографии. Ранее знаменитость показывала архивный кадр с неузнаваемыми Павлом Зибровым и Александром Пономаревым, а на этот раз с Кузьмой Скрябиным. Снимок был сделан, когда артисты в праздничных нарядах выступали на одном из новогодних шоу.

Наталья Могилевская трогательно обратилась к покойному Кузьме Скрябину. Артистка вспомнила, что им всегда было весело и совсем не было времени на грусть.

Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Нам всегда было весело с тобой, друг… Смотрю архивы второй день… Вы так делаете иногда?" – поделилась с поклонниками артистка.

Напомним, Кузьма Скрябин, настоящее имя которого Андрей Кузьменко, трагически погиб 2 февраля 2015 года. Артист, возвращаясь с гастролей, попал в ДТП в Днепропетровской области. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

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