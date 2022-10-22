Наталья Могилевская показала, что помогает ей поддерживать физическую форму дома

Украинская певица показала, какие спортивные принадлежности использует.
Исполнительница Наталья Могилевская показала поклонникам, что помогает ей дома держать форму и поддерживать здоровье.
На своей странице певица поделилась домашней фотографией. На ней Могилевская позировала в домашнем образе на фоне спортивных принадлежностей.
Как отметила певица, сейчас она пытается почаще быть дома, поэтому и для занятий спортом купила оборудование домой.
"Повесила дома доску Евминова и занимаюсь самостоятельно. Активная силовая тренировка на доске с постоянной тракцией (растяжением позвоночника). Несмотря на постоянную нагрузку поясницы во время танцев, концертных выступлений — я чувствую себя всегда идеально. Это очень полезно и любой врач вам скажет, что нет ничего лучше для позвоночника", — рассказала Наталья.
Артистка поделилась, что занимается дома под онлайн-наблюдением своего тренера, чтобы не навредить себе.
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