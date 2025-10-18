Наталья Могилевская показала дочь и восхитила кадрами с ней на роскошном отдыхе

Наталья Могилевская на роскошном отдыхе с дочерью Соней на роскошном отдыхе / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, как с 5-летней дочкой Соней провела досуг в выходной день.

На кадрах из Instagram звезды видно, как она с дочкой приехали в роскошный комплекс. Так, девушки отдохнули и набрались сил перед серьезным этапом в жизни исполнительницы — масштабное восстановление музыкальной деятельности. В публикации видно, как маленькая Софийка наслаждается компанией своей звездной мамы, а знаменитость в свою очередь подписала пост и отметила, что выходной с близким человеком — лучший формат отдыха для нее.

"Что может быть лучше выходного с дочкой? Ничего. Перевели с Соней дух, чтобы набраться сил для подготовки к туру и концертам", — нежно написала Могилевская под кадрами.

Дочь Натальи Могилевской, Софийка / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская и ее дочь Соня / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В комментариях фанаты начали активно поддерживать кумира и желать хорошего отдыха в кругу семьи. Поклонники были в восторге от теплой публикации звезды, поэтому всячески выражали певице свои восторг и благосклонность.

Бассейн, вода, плавание, закалка… Это и есть здоровье! Наталья, это так здорово, что Вы выбрали такое направление с Софией! Поддерживаю! Браво!

Наталья, вы лучшая! Вы всегда замечательная… Счастья, здоровья и любви вам желаю! Оставайтесь такой всегда

Я — хорошая мама, но ваша энергия, счастливые улыбки дочерей стимулируют меня быть еще лучше! Счастливым детям — счастливых мам.

