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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Наталья Могилевская показала дочь-первоклассницу и похвасталась ее успехами в школе

В этом году младшая дочь артистки пошла в первый класс. Маленькая София добивается успехов в учебе.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Наталья Могилевская с младшей дочерью

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица и тренер «Голосу країни-14» Наталья Могилевская показала младшую дочь-первоклассницу.

В этом году 6-летняя Софийка пошла в школу. Дочь исполнительницы проучилась уже почти два месяца и достигла значительных успехов. Как в Instagram-stories делится Наталья Могилевская, Соню очень сильно хвалят учителя.

Сама же певица говорит, что отправляла Соню в первый класс подготовленной. Девочка посещала дошкольное учреждение. Особое внимание артистка уделяла чтению. Так что в первом классе Соня прекрасно читает.

Младшая дочь Наталии Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Младшая дочь Наталии Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«В этом году Соня пошла в первый класс. Знаете, что было самое приятное? Как ее хвалят учителя за то, как она классно подготовлена. Мы учились в школе прежде всего чтению! Чтение сегодня с этими требованиями и объемами очень важно», — поделилась артистка.

Напомним, Наталья Могилевская стала тренером 14-го сезона шоу «Голос країни». На «слепых прослушиваниях» артистка заговорила о материнстве. Знаменитость сделала откровенное признание о дочерях, а также поделилась трогательной историей, как нашла их.

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