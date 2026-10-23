Наталья Могилевская показала дочь-первоклассницу и похвасталась ее успехами в школе

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица и тренер «Голосу країни-14» Наталья Могилевская показала младшую дочь-первоклассницу.

В этом году 6-летняя Софийка пошла в школу. Дочь исполнительницы проучилась уже почти два месяца и достигла значительных успехов. Как в Instagram-stories делится Наталья Могилевская, Соню очень сильно хвалят учителя.

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Сама же певица говорит, что отправляла Соню в первый класс подготовленной. Девочка посещала дошкольное учреждение. Особое внимание артистка уделяла чтению. Так что в первом классе Соня прекрасно читает.

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Младшая дочь Наталии Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«В этом году Соня пошла в первый класс. Знаете, что было самое приятное? Как ее хвалят учителя за то, как она классно подготовлена. Мы учились в школе прежде всего чтению! Чтение сегодня с этими требованиями и объемами очень важно», — поделилась артистка.

Напомним, Наталья Могилевская стала тренером 14-го сезона шоу «Голос країни». На «слепых прослушиваниях» артистка заговорила о материнстве. Знаменитость сделала откровенное признание о дочерях, а также поделилась трогательной историей, как нашла их.

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