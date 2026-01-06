Наталья Могилевская показала, как 5-летняя дочь делает ей прическу: "Не надо отрезать волосы?"

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская на милых кадрах показала, как 5-летняя дочь делала ей прическу.

Исполнительница позволяет Соне экспериментировать с ее волосами. А тем временем девочка охотно пользуется этой возможностью. В Instagram-stories артистка показала, как дочь делала ей оригинальную прическу. В частности, Соня заплела своеобразную косичку с кучей резинок.

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Правда, Наталья Могилевская все же немного беспокоилась. Певица интересовалась у дочери, сможет ли она потом снять все те резинки и не придется ли ничего срезать. Но Соня успокоила маму и заверила, что поможет расплести волосы.

"Соня, что ты там? Прическу мне сделала? Мне понравится? Можно идти к зеркалу смотреть? Сонечка, ты потом поможешь мне это все снять? Не надо будет отрезать волосы?" - говорила к дочери артистка.

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

