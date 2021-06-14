Наталья Могилевская показала, как Григорий Чапкис отплясывал у нее на дне рождения

Артистка поделилась трогательным видео.

Сегодня весь украинский шоу-бизнес оплакивает смерть выдающегося хореографа, судьи проекта "Танці з зірками" Григория Чапкиса.

Так, певица Наталья Могилевская, которая хорошо дружила с легендой и даже сняла его в своем клипе, показала, как в прошлом году Григорий Николаевич отплясывал у нее на дне рождения.

В Instagram артистка запостила короткий ролик, где Могилевская и ее гости берут мастер-класс по танцу у Чапкиса.

"Посмотрите внимательно, этому человеку - 90! В прошлом году, на моем дне рождения, он плясал дольше всех! Он учил нас, молоденьких девочек, танцевать и мы за ним не успевали", — подписала видео Могилевская.

Подписчики певицы выразили соболезнования и грусть в связи со смертью Григория Николаевича.

Хочется помнить его именно таким

Человек эпохи

Дай Бог каждому человеку столько энергии и молодости! Светлая память, царство небесное

Напомним, ранее сын Григория Чапкиса Грег рассказал о последних днях отца и поделился, что стало причиной его смерти.

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