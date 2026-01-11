Наталья Могилевская показала, как с мужем и дочерьми наслаждается отдыхом у океана

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как с мужем и дочками наслаждается отдыхом у океана.

Пока другие знаменитости проводят отпуск на западе Украины, исполнительница вместе с семьей отправилась в теплые края. Артистка решила провести зимний отдых на острове Тенерифе и показать дочерям Атлантический океан.

В своем Instagram Наталья Могилевская уже делится кадрами из отпуска. Певица говорит, что в первое же утро у океана они отправились на поиски пляжа. Вместо этого семейство наткнулось на детскую площадку, мимо которой не прошла маленькая Софийка.

Также Наталья Могилевская говорит, что пляж они таки нашли, но с камнями. Однако это не помешало дочерям артистки понежиться в водичке Атлантического океана.

Напомним, недавно Наталья Могилевская сообщила, что вместе с дочерьми и мужем отправилась на отдых за границей. Артистка показывала, как в аэропорту начиналось их путешествие.