Наталья Могилевская показала, как с мужем и дочерьми наслаждается отдыхом у океана
Артистка вместе с семьей отправилась на остров Тенерифе.
Украинская певица Наталья Могилевская показала, как с мужем и дочками наслаждается отдыхом у океана.
Пока другие знаменитости проводят отпуск на западе Украины, исполнительница вместе с семьей отправилась в теплые края. Артистка решила провести зимний отдых на острове Тенерифе и показать дочерям Атлантический океан.
В своем Instagram Наталья Могилевская уже делится кадрами из отпуска. Певица говорит, что в первое же утро у океана они отправились на поиски пляжа. Вместо этого семейство наткнулось на детскую площадку, мимо которой не прошла маленькая Софийка.
Также Наталья Могилевская говорит, что пляж они таки нашли, но с камнями. Однако это не помешало дочерям артистки понежиться в водичке Атлантического океана.
Напомним, недавно Наталья Могилевская сообщила, что вместе с дочерьми и мужем отправилась на отдых за границей. Артистка показывала, как в аэропорту начиналось их путешествие.