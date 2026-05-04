Наталья Могилевская показала, как с размахом праздновала 6-летие дочери и что ей подарила

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как с размахом отпраздновала 6-летие младшей дочери.

На днях у Сони был день рождения. А это же артистка в Instagram показала, как прошел праздник. Дочь артистки ждало немало сюрпризов. В частности, Наталья Могилевская заблаговременно подготовилась. Исполнительница тематически украсила дом, собрала родных за праздничным столом. Соня получила свои подарки, и из того, что заметно на видео, это были цветы и портфель с единорогом.

Но на этом сюрпризы не закончились. Наталья Могилевская устроила для Сони такое празднование, которого у нее еще не было. Артистка арендовала игровые комнаты, куда ее дочь пригласила своих друзей.

Реклама

Дети весело проводили время. В частности, их развлекали аниматоры, которые были одеты в костюмы Стича и Ангел из мультика "Лило и Стич". Они играли в различные игры, прыгали на батутах, танцевали, а еще участвовали в мастер-классе по приготовлению пиццы.

"У Сони день рождения - 6 лет! Как все мамы, мечтаю для своих детей самое лучшее... Мне кажется, что я отпраздновала все свои недопразднованные детские дни рождения, потому что это было в совсем другие времена", - делится артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская на архивных фото показывала себя в молодости. Артистка продемонстрировала, как со временем изменилась.

Новости партнеров