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Наталья Могилевская показала, как сделать из пластиковой бутылки кран

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2680
Время на прочтение
1 мин
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Наталья Могилевская показала, как сделать из пластиковой бутылки кран

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка продолжает делиться актуальными лайфхаками.

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками новым лайфхаком, который пригодится при отключении воды.

На странице в Instagram звезда разместила видео, где демонстрирует, как из пластиковой бутылки сделать кран. В ролике Могилевская берет пластиковую бутылку, наполненную водой, делает в нижней части тары дырку ножом. Когда нужно помыть руки, необходимо открутить крышку, и тогда вода с того места, где был прокол, начнет литься. Когда артистка закрывает крышку, вода останавливается.

В свою очередь, поклонники признались, что в восторге от своего кумира, которая осталась в Украине и которую не пугают проблемы: "Молодец Наталка. Не ноет, не стонет, не сетует", "Супер Наталка, мы прорвемся", "Супер! Наши украинцы найдут из любой ситуации выход", "таких людей не победить".

Напомним, ранее Наталья Могилевская демонстрировала поклонникам, как из батареек и фольги смастерить лампочку. Также артистка показала, где в своем доме разместила такое "изобретение".

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