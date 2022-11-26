Наталья Могилевская показала, как смастерить лампочку из фольги и батареек

Артистка обещает, что это "изобретение" будет работать бесперебойно год.
Певица Наталья Могилевская, как и большинство украинцев, придумывает способы осветить свой дом при выключении света.
Так вот, на странице в Instagram исполнительница поделилась лайф[аком, как смастерить лампочку, которая, обещает Могилевская, прослужит вам бесперебойно год. Чтобы воплотить в жизнь задуманное, вам понадобится несколько батареек, фольга и маленькая лампочка.
"Так. Фольга, батарейки, лампочка. Фольга в этом случае служит переходником, Без нее света не будет. Такая лампочка работает год без каких-либо проблем. Я очень скучаю по оранжевому свету в центре города — там такие оранжевые фонарики", — сказала Могилевская и сделала оранжевую лампочку.
Также артистка показала, где по своему дому разместила такие фонарики. В частности, они расположены в гардеробной, ванной, между полками в шкафу Могилевской.
Напомним, ранее актриса Ольга Сумская поделилась лайфхаком, как при выключении света приготовить еду. Так, звезда поделилась видео, на котором вместе с мужем варит суп в подъезде на газовом баллончике.
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