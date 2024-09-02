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Наталья Могилевская показала, как выглядела более 40 лет назад в детстве: "До слез"

Наталья Могилевская показала, как выглядела более 40 лет назад в детстве: "До слез"

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка также поделилась эмоциями от первого звонка дочери.

Украинская певица Наталья Могилевская показала себя в детстве, когда училась в школе.

Так, по случаю Дня знаний исполнительница порадовала поклонников редким снимком из школы. В частности, в Instagram Могилевская опубликовала неузнаваемое фото, на котором еще совсем маленькой позирует в школьной форме с бантиками и букварем в первом классе.

Также артистка поделилась, что отвела старшую дочь Мишель в школу. И добавила, что на ее школьном празднике не смогла сдержать эмоций от ностальгии по своим беззаботным школьным годам. Наконец,Наталья пожелала всем мира.

Наталья Могилевская в детстве / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская в детстве / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сегодня была с ребенком в школе, вспомнила себя... До слез... Желаю нашим детям, чтобы они жили как можно лучше. Мирного нам неба всем", — пожелала звезда украинцам.

В комментариях поклонники Натальи признались, что на фото певицу совсем не узнать и тоже окунулись в воспоминания.

  • Какие мы когда-то были похожи в форме
  • Красотка. Вас и не узнать
  • Поздравляю Вашу дочь!
  • Помню эту форму и букварь

Напомним, недавно певец Виталий Козловский также показывал, как выглядел в первом классе на школьной линейке.

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