Наталья Могилевская показала, как выглядела София Ротару в молодости

Сегодня, 7 августа, день рождения отмечает легендарная певица София Ротару.

С юбилеем звезду поздравило немало знаменитостей. Среди них и Наталья Могилевская. Артистка решила показала архивное фото легендарной исполнительницы, на которой изображена еще юная София Ротару. На снимке именинница позирует перед камерой в украинском традиционном наряде, а ее черноволосые длинные волосы спадают ей на плечи.

София Ротару в молодости / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Многое лето, Софья Михайловна!" – пожелала артистке Могилевская.

Кроме того, Наталья попросила обратить своих поклонников внимание на День гуманитарной инициативы, который Ротару поддерживает с первых дней начала полномасштабной войны.

София Ротару / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, сегодня, 7 августа, София Ротару отмечает день рождения. Легендарной певице исполняется 75 лет. По этому случаю София Михайловна впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины рассекретила, где находится.

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