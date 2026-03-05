ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
575
Время на прочтение
1 мин

Наталья Могилевская показала подросшую 5-летнюю дочь и растрогала, как та собирается на гастроли

Артистка выполнила обещание, которое дала младшей дочери.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталья Могилевская с младшей дочерью

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала подписчиков кадрами с младшей дочкой.

Артистка рассекретила, что дала Соне обещание. Девочка очень хотела отправиться вместе со звездной мамой на гастроли. В прошлый раз знаменитость брала ее с собой. Однако, похоже, Соне очень сильно понравилось. Поэтому, на этот раз Наталья Могилевская отправляется на гастроли тоже вместе с дочкой.

"Соня снова едет со мной, как я и обещала в прошлый раз!" - делится артистка.

Младшая дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Младшая дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Исполнительница опубликовала милые кадры, как Соня собирается на гастроли. Девочка вывозила немалый чемодан на колесах из дома.

Кстати, на кадрах можно заметить, как младшая дочь Натальи Могилевской заметно подросла. Соня уже стала значительно выше. Однако, хоть артистка и делится контентом с дочкой, но ее лицо продолжает держать подальше от посторонних глаз.

Напомним, недавно Наталья Могилевская поделилась подробностями отношений с мужем. Артистка рассекретила, какой была реакция возлюбленного на ее кардинальное похудение.

Дата публикации
Количество просмотров
575
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie