Наталья Могилевская показала редкое фото отца и ошеломила их сходством

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская показала редкое фото своего папы Алексея Могилы.

Снимком родного человека исполнительница поделилась по случаю Дня отца, который в этом году приходится именно на 15 июня. Артистка поделилась, что очень благодарна папе за то, что он был для нее примером силы, смелости, благородства, юмора и мудрости. Наталья Могилевская отметила, что она испытывает к отцу безграничное уважение и он навсегда останется в ее сердце.

"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Знакомьтесь - мой отец, Алексей Алексеевич, из семьи пилотов, священников и лингвистов. Спасибо тебе за силу нашего рода, папа. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала исполнительница.

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Отец Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тем временем поклонники артистки обратили внимание, что Наталья Могилевская очень сильно похожа на отца. Также фанаты отметили, что папа певицы - настоящий красавец, который выглядел так, словно он голливудский актер.

Отметим, отца Натальи Могилевской не стало, когда ей было 19 лет. Родной человек артистки погиб в ДТП.

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк делился редким фото с папой. Артист тоже очень сильно удивил их сходством.