- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 890
- Время на прочтение
- 1 мин
Наталья Могилевская показала редкое фото отца и ошеломила их сходством
Наталья Могилевская поделилась воспоминаниями об отце. Тем временем поклонники артистки были удивлены их сходством.
Украинская певица Наталья Могилевская показала редкое фото своего папы Алексея Могилы.
Снимком родного человека исполнительница поделилась по случаю Дня отца, который в этом году приходится именно на 15 июня. Артистка поделилась, что очень благодарна папе за то, что он был для нее примером силы, смелости, благородства, юмора и мудрости. Наталья Могилевская отметила, что она испытывает к отцу безграничное уважение и он навсегда останется в ее сердце.
"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Знакомьтесь - мой отец, Алексей Алексеевич, из семьи пилотов, священников и лингвистов. Спасибо тебе за силу нашего рода, папа. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала исполнительница.
Тем временем поклонники артистки обратили внимание, что Наталья Могилевская очень сильно похожа на отца. Также фанаты отметили, что папа певицы - настоящий красавец, который выглядел так, словно он голливудский актер.
Отметим, отца Натальи Могилевской не стало, когда ей было 19 лет. Родной человек артистки погиб в ДТП.
Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк делился редким фото с папой. Артист тоже очень сильно удивил их сходством.