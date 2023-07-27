Наталья Могилевская показала себя в детстве и свою маму, которой не стало

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась архивным фото своей мамы Нины Петровны, которая ушла из жизни в 2013 году.

На странице в Instagram Могилевская разместила фотографии, где ее мама изображена в молодости, а также поделилась снимком, где совсем маленькой позирует вместе с мамой и отцом.

Наталья Могилевская в детстве с мамой и отцом / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Мама Натальи Могилевской в молодости / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Как рассказала исполнительница, 31 июля – это годовщина смерти ее матери. И именно в этот день артистка в Киеве сыграет свой спектакль "Доньки" на сцене драмтеатра им. Леси Украинки:

"Спектакль "Доньки" – это мой разговор с мамой. Я вспоминаю тайные моменты своего детства, плачу, шучу над тем, как я взрослела. Рассказываю, с какими трудностями и победами столкнулась в жизни. И, как именно ты, моя прекрасная мама, и твой голос изнутри, помогали мне найти выход, обойти кризис и прийти к победам. Думаю, спектакль в этот день будет особенным", – написала Могилевская и пригласила поклонников к себе на этот спектакль.

Наталья Могилевская с мамой / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, не так давно Наталья Могилевская побывала в Донецкой области. С поклонниками артистка поделилась фотографиями, сделанными в полях в Донецкой области – на них звезда предстала без макияжа.

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