Наталья Могилевская показала семейную идиллию с "мужем" и двумя детьми в трогательном клипе

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников музыкальной новинкой.

Артистка представила трогательный клип на новую композицию "Під ковдрою". В видео исполнительница воспроизвела семейную идиллию, которая наконец-то присутствует и в ее жизни. По сюжету Могилевская возвращается домой, где ее ждет любимый мужчина и двое их детей.

"Моя новая песня о том, что скрывается под одеялом! Хрупкие нежные чувства, которые не для всех, которые нуждаются в защите от внешних обстоятельств, которые потому так и называются, что они интимны. Чувства, которые только и предназначены для наблюдения, только для близких и родных. Особенно, если речь идет о детях. Наше счастье только в наших руках. И для этого ничего не нужно, кроме любви", — прокомментировала работу артистка.

В свою очередь, поклонники так отозвались о свежей композиции своего кумира:

Какой нежный и уютный клип, какая чувственная песня! Такая теплая, полная любви. Очень красивая работа

Наталья, спасибо за ваши песни, за поддержку, за мудрость, за мужество. Счастья вам и вашей теперь уже большой семье

Какой влюбленный и теплый голос. Очень рада за вас, Наташа. Классная песня!

Напомним, что в начале этого года Наталья Могилевская рассекретила, что стала мамой. Артистка удочерила двух девочек. Кроме того, артистка делилась, что во время войны она встретила свою любовь и теперь счастлива в отношениях.

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