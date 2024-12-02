Наталья Могилевская показала спортивные тренировки с 4-летней дочерью и засветила интерьер дома

Украинская певица Наталья Могилевская показала спортивные тренировки с 4-летней дочерью Софийкой и засветила интерьер своего дома.

Артистка любительница позаниматься спортом. Однако у исполнительницы не всегда есть время, чтобы пойти в спортзал. Но знаменитость нашла выход из ситуации. Наталья Могилевская выполняет спортивные упражнения, для которых не нужно иметь специальное оборудование, прямо дома. В Telegram звезда показала, как тренируется, а также на видео засветила интерьер своего жилья.

"Иногда я не успеваю доехать до профессионального спортзала, поэтому у меня есть коротенькая, но очень эффективную программу упражнений, которые можно делать дома, используя стол, диван и окно", — поделилась артистка.

Наталья Могилевская восхитила видео, как дома тренируется с 4-летней дочерью

Кстати, тренироваться Наталье Могилевской помогает ее 4-летняя дочь. Софийка не отстает от звездной мамы и вместе с ней выполняет спортивные упражнения. Как признается певица, она очень наслаждает временем, проведенным с дочерью.

"Я наслаждаюсь тем, что Сонька больше всего любит мешать и привлекать к себе максимально внимания, как и все дети", — добавила артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская хвасталась, какой сюрприз ей устроили дочери после длительной разлуки. Певица была очень сильно растрогана от такого презента от детей.

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