Наталья Могилевская показала свою младшую дочь и нежно поздравила ее с 4-летием

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала об особом празднике в семье.

Сегодня, 27 апреля, ее приемная дочь София отмечает 4-летие. По этому случаю исполнительница организовала для девочки настоящий праздник. В частности, приготовила праздничный завтрак, шарики и множество подарков. По словам Натальи, впервые в жизни ее младшая дочь будет завтракать сладостями с пиццей и овладевать ездой на подаренном велосипеде. К тому же звездная мама порадовала Софию огромным игрушечным плюшевым мишкой.

Наталья Могилевская поздравляет дочь с днем рождения / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская поздравляет дочь с днем рождения / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская поздравляет дочь с днем рождения / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

К слову, маленькая именинница тоже попала в кадр. Впрочем, ее лицо Могилевская пока показывать не стала.

Наталья Могилевская поздравляет дочь с днем рождения / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская поздравляет дочь с днем рождения / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с Днем рождения. Нам уже 4", - восхитила певица.

В комментариях звезды и поклонники также разделили этот счастливый момент с Наталией и присоединились к поздравлениям:

Наталочка, с именинницей! Будьте счастливы и здоровы!

Какая благодать. Поздравляю вас и доченьку, Вы отличная мама! Пусть будет самой счастливой

Наталья, вы невероятная женщина, обожаю вас. Поздравляю Вас с таким прекрасным праздником, день рождения дочери, это счастливое событие. Крепкого здоровья всей вашей семье

Напомним, Наталья Могилевская удочерила двух девочек в начале полномасштабной войны. Артистка долгое время держала эту новость в тайне, поскольку дочери имели травматический опыт в прошлом и им нужно было время на адаптацию.

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