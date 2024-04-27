Наталья Могилевская показала свою младшую дочь и нежно поздравила ее с 4-летием

Артистка показала, что подарила имениннице впервые в ее жизни.
Украинская певица Наталья Могилевская рассказала об особом празднике в семье.
Сегодня, 27 апреля, ее приемная дочь София отмечает 4-летие. По этому случаю исполнительница организовала для девочки настоящий праздник. В частности, приготовила праздничный завтрак, шарики и множество подарков. По словам Натальи, впервые в жизни ее младшая дочь будет завтракать сладостями с пиццей и овладевать ездой на подаренном велосипеде. К тому же звездная мама порадовала Софию огромным игрушечным плюшевым мишкой.
К слову, маленькая именинница тоже попала в кадр. Впрочем, ее лицо Могилевская пока показывать не стала.
"Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с Днем рождения. Нам уже 4", - восхитила певица.
В комментариях звезды и поклонники также разделили этот счастливый момент с Наталией и присоединились к поздравлениям:
- Наталочка, с именинницей! Будьте счастливы и здоровы!
- Какая благодать. Поздравляю вас и доченьку, Вы отличная мама! Пусть будет самой счастливой
- Наталья, вы невероятная женщина, обожаю вас. Поздравляю Вас с таким прекрасным праздником, день рождения дочери, это счастливое событие. Крепкого здоровья всей вашей семье
Напомним, Наталья Могилевская удочерила двух девочек в начале полномасштабной войны. Артистка долгое время держала эту новость в тайне, поскольку дочери имели травматический опыт в прошлом и им нужно было время на адаптацию.
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