Наталья Могилевская показала возлюбленного и похвасталась их отдыхом вдвоем в сказочном месте

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская показала своего возлюбленного Валентина, с которым по-особенному проводила время.

Исполнительница сейчас активно дает концерты. Но в насыщенном гастрольном графике у артистки появилось окошко для отдыха. Провести этот день знаменитость решила с возлюбленным Валентином. Парочка отдыхала от насыщенных рабочих будней в сказочном месте, а именно среди гор и лесов Карпат.

Наталья Могилевская и Валентин наслаждались невероятными видами, плавали в бассейне под открытым небом, где подогревается вода, и, конечно же, вкусно ели. Парочка готовила блюда во дворе. Они жарили мясо и овощи.

Певица провела этот день с возлюбленным только вдвоем. Исполнительница откровенно признается, что такой отдых был одним из лучших. Также она обратилась к избраннику и поблагодарила его за любовь и тот покой, который он ей дарит.

"Вдвоем с возлюбленным! Вокруг горы и ни души. Это был самый прекрасный день отдыха между концертами. Спасибо тебе, любимый, за спокойствие, защиту и самый вкусный обед в мире!" - поделилась артистка.

