Наталья Могилевская показалась без макияжа и похвасталась отдыхом без детей и мужа

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская похвасталась своим отдыхом без детей и мужа.

Знаменитость в Instagram-stories говорит, что раз в три месяца выбирает день, который проводит в одиночестве. Артистка устраивает себе мини-ретрит. На этот раз исполнительница выбрала себе уютное место под Киевом, где вокруг все засыпано снегом и виднеется лес. Наталья Могилевская уже показала пейзажи, которые ей открывались. На кадрах певица предстала без макияжа.

"Раз в три месяца я делаю себе мини-ретрит в одиночестве. На этот раз я была в тишине недалеко от Киева. Уединилась в домике среди леса, без других людей и лишней суеты", - призналась артистка.

Реклама

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская на отдыхе наслаждалась невероятными пейзажами, тишиной, а также не забывала и о релаксе. В завершение ретрита артистка понежилась в чане.

"Иду искать чан. Быстренько парюсь и отправляюсь домой. Надо возвращаться к работе", - поделилась знаменитость.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно Наталья Могилевская призналась, что похудела на 25 кг без интенсивных тренировок. Артистка уже раскрыла свою особую методику.