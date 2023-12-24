Наталья Могилевская показалась с сестрой, дядей и племянниками и трогательно поздравила всех с Рождеством

Украинская певица Наталья Могилевская показала часть своей большой семьи по случаю сочельника.

Как оказалось, артистка в своем недавнем клипе на трек "Давай зустрінемо Різдво вдома" уже показала свою семью. В частности, в видеоработе снялись 76-летний дядя, сестра и племянники. По словам знаменитости, она хотела бы пригласить на съемки еще одну сестру, но она за границей со своим сыном.

Тем не менее звезда вспомнила, какая несокрушимая ее семья. Так, Наталья отметила, что в первые дни войны они жили все вместе и скрывались от обстрелов. К слову, сегодня, 24 декабря, певица снова собрала всех за одним столом, чтобы отпраздновать Рождество.

"На этом видео со мной моя реальная семья. Дядя, которому 76, моя сестра с племянниками. Это та самая семья, которая оказалась в первые дни войны у меня дома, потому что попали под обстрел на метро Оболонь. К сожалению, другой сестренки, которая была беременной и родила прекрасного Платончика, сейчас нет с нами. Она за границей. Но для меня было важно именно в этой песне снять свою семью. И сегодня мы празднуем Рождество вместе", - рассказала знаменитость.

И в конце своей публикации Могилевская искренне поздравила поклонников с праздником. И пожелала, чтобы все украинцы дождались своих родных дома.

"Я хочу поздравить всех с Рождеством. Также пожелать всем, чтобы закончилась война и все наши: кто с фронта, кто из заграницы - могли все собраться за огромным семейным столом", - растрогала поздравлением Наталья.

Напомним, недавно певицу Наталью Могилевскую заскочили с маленькой девочкой. В Сети появилось видео, на котором видно, как ребенок идет за руку с артисткой в магазин и зовет ее мамой.

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