Наталья Могилевская покорила Сеть клипом на эмоциональную песню о любви: "В самое сердце"

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников чувственной новинкой.

Недавно исполнительница презентовала песню из спектакля "Доньки" – "Мені казали". В композиции артистка поет о жизненном пути и всех тех, кто дает советы, как строить свою любовь.

Песня быстро стала популярной в Сети, поэтому Наталья Могилевская решила продлить музыкальный релиз и наконец представила клип. В видеоработе певицы можно увидеть ее откровенные эмоции, которые передают главный месседж композиции – свободу выбора и то, как важно слушать свое сердце.

"Друзья, сегодня премьера моей песни "Мені казали". Она стала очень популярной среди миллионов женщин, которые начали снимать видео под нее. Это для меня было действительно неожиданно и приятно! Моя песня о том, что несмотря на все, у любви есть только один советник — это ваше собственное сердце", — делится исполнительница.

Поклонники звезды сразу оценили клип на песню. В комментариях под видеоработой пользователи делились своими мыслями и отмечали, что их очень покорила новинка от Могилевской: "просто в самое сердце", "мурашки бегают по коже", "мощная и эмоциональная работа".

Напомним, недавно Наталья Могилевская радовала семейным контентом. Артистка показывала, как проводила время с семьей в одном из киевских парков.

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