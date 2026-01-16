Наталья Могилевская со старшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская покрасила волосы старшей дочери в яркий цвет и похвасталась результатом.

Исполнительница говорит, что позволяет Мишель экспериментировать с прическами. Поэтому, когда девочка захотела ярких красок, то артистка дала согласие. Итак, волосы дочери певицы покрасили. Мишель выбрала голубой цвет. Наталья Могилевская в своем Instagram показала процесс. Сначала Мишель осветлили половину волос, а дальше ту часть покрасили в голубой цвет. Правда, это было еще в конце лета 2025 года. Сейчас девочка уже состригла окрашенные волосы.

Старшая дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Я, как мама, очень жалею за ее длинными и красивыми волосами, потому что они действительно просто прекрасные. Но я ей сказала, что до 16 лет я разрешаю делать все, что хочешь: красься в любой цвет, можешь стричь. После 16 она будет их отращивать. Я именно после 16 начала делать все эти эксперименты, потому что мне родители запрещали. Я полностью уничтожила свои волосы, поэтому пусть экспериментирует, когда она маленькая. Не ругайте меня, пожалуйста, у каждой мамы своя тактика, как сохранить волосы дочери», — говорит певица.

Реклама

Кстати, без изменений не осталась и младшая дочь артистки. Наталья Могилевская сейчас находится на отдыхе на острове Тенерифе. А там часто местные предлагают парикмахерские услуги, чтобы заплести популярные косички. Так вот, и у маленькой Сони теперь яркая прическа. Мишель, кстати, тоже заплели косички.

Младшая дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Девочки выбрали косички с каникалоном — им понравилось, и это главное», — делится артистка.

Старшей дочери Натальи Могилевской заплетают косички / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сама Наталья Могилевская тоже побаловала себя процедурами красоты. Певица покрасила волосы. Помогла артистке в этом подруга, которая прилетела к ней на Тенерифе.

«Для меня этот день еще и о встрече с близкой подругой, с которой давно не виделись. Она прилетела специально сделать покраску мне, погреться на солнышке, и едва успела на самолет», — говорит певица.

Реклама

Наталья Могилевская с подругой / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, сейчас Наталья Могилевская вместе с мужем и дочками наслаждается отпуском на Тенерифе. Ранее артистка уже показывала, как проходит ее отдых у океана.