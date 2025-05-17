Наталья Могилевская полностью показала 5-летнюю дочь и похвасталась ее достижениями

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская полностью показала свою 5-летнюю дочь и похвасталась ее достижениями в изучении иностранных языков.

Семейным контентом артистка поделилась в Instagram-stories. Исполнительница опубликовала видео, на котором позирует с 5-летней Софийкой, а рядом с ними лежал разноцветный зонтик. Наталья Могилевская спрашивала у дочери, какой цвет изображен. Тем временем Соня отвечала, но на английском. К слову, у девочки уже есть определенные успехи в изучении иностранных языков. Младшая дочь певицы знает, как будет по-английски "зеленый", "синий" и "красный".

"Делюсь с вами нашими успехами. Радуюсь невероятно", - поделилась артистка.

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К слову, Наталья Могилевская действительно очень радовалась успехам дочери. Каждый раз, когда Соня отвечала, певица улыбалась и засыпала девочку комплиментами.

Напомним, недавно в Украине праздновали День матери. Наталья Могилевская показывала, как провела эту особую дату с мужем и дочерьми в family look.